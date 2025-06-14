الشرطة الأمريكية تعثر على أسماء نواب في السيارة التي استخدمها المشتبه به في إطلاق النار على نائبي مينيسوتا

عثرت الشرطة الأمريكية على أسماء عدة أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين آخرين مكتوبة في سيارة الشرطة المزيفة التي يعتقدون أن مشتبها به استخدمها عند إطلاق النار على نائبين في ولاية مينيسوتا.

ولقت ميليسيا هورتمان، رئيسة مجلس نواب مينيسوتا وزوجها حتفهما في منزلهما في مدينة بروكلين بارك. وتم إطلاق النار عدة مرات على عضو مجلس شيوخ الولاية جون هوفمان وزوجته في تشامبلين.

وذكر مارك برولي رئيس شرطة بروكلين بارك أن الأوراق التي تم العثور عليها وردت فيها أسماء العديد من النواب ومسؤولين آخرين. وتم العثور على الأوراق بعدما فتش رجال الشرطة سيارة شرطة مزيفة يعتقدون أن المشتبه به استخدمها.