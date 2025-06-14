سوريا تعلن فتح مجالها الجوي بشكل كامل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عن إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته في قناتها على تطبيق «تلجرام»، أن المجال الجوي السوري بات «آمناً ومتاحاً للاستخدام» وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية.

وأشارت الهيئة إلى متابعة الأوضاع في المنطقة بشكل مستمر، فمن الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، حفاظاً على أعلى درجات السلامة والأمن في الأجواء السورية.

وجددت الهيئة التزامها الكامل بتأمين سلامة وأمن الطيران المدني، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والدولية المعنية؛ لضمان انسيابية الحركة الجوية في أجواء الجمهورية العربية السورية.

وأطلقت إيران صباح يوم السبت 14 يونيو دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية فجر يوم الجمعة، ما يزيد مخاوف التصعيد في المنطقة.

وفيما دوت انفجارات قوية جديدة في طهران خلال الليل، عاش سكان إسرائيل ولا سيما منطقة تل أبيب منذ مساء يوم الجمعة، على وقع صفارات الإنذار والدعوات للتوجه إلى الملاجئ، مع إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل؛ ردا على الضربات الموجهة إليها.

كما ذكر جهاز الطوارئ الإسرائيلي أن 3 أشخاص قتلوا يوم السبت، جراء سقوط مقذوف على منطقة سكنية بوسط إسرائيل.

وفي حديثه لشبكة «سي إن إن»، قال سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، إن إيران أطلقت حوالي 150 صاروخا باليستيا على ثلاث دفعات منذ الجمعة، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن تتوقف عمليات إطلاق الصواريخ إذ تملك الجمهورية الإسلامية منها ترسانة تقارب ألفي صاروخ.

وذلك وسط أنباء عن أجهزة الإطفاء الإسرائيلية تفيد بحصول «عدة حوادث كبرى» في محيط تل أبيب، كبرى مدن وسط البلاد، فيما أظهرت مشاهد التقطتها وكالة فرانس برس في وسط المدينة الساحلية دخانا ونيرانا ترتفع من مبنى سكني، أصيب بانفجار في أسفله أحدث فيه فجوة واسعة.