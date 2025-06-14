في عملية وصفتها صحيفة «معاريف» العبرية بـ«السرية»، أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

ووفقًا لتوجيهات المؤسسة الأمنية، أُخرج أسطول طائرات الركاب التابع لشركات الطيران الإسرائيلية الأربعة بالكامل من إسرائيل؛ خوفًا من تعرضه للصواريخ الإيرانية.

وقالت «معاريف»، إن التعليمات صدرت مساء الخميس، لمديري أمن شركات «إل عال» و«أركيا» و«يسرائير» و«طيران حيفا» بإخراج جميع طائراتهم فورًا، ونقلها إلى مطارات في قبرص واليونان والولايات المتحدة.

ويأتي القرار في ظل توقعات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن إيران ستحاول إطلاق صواريخ بهدف ضرب أسطول الطيران الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعزز جهاز الأمن العام «الشاباك» الإجراءات الأمنية، بالتعاون مع السلطات الأمنية في الدول التي تتواجد فيها الطائرات الإسرائيلية.