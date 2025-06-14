 العاصفة الاستوائية داليلا تتشكل وتوقعات بأن تسبب هطول أمطار بالمكسيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاصفة الاستوائية داليلا تتشكل وتوقعات بأن تسبب هطول أمطار بالمكسيك

ميامي - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 14 يونيو 2025 - 10:04 ص | آخر تحديث: السبت 14 يونيو 2025 - 10:04 ص

قال خبراء الأرصاد الجوية، أمس الجمعة، إن العاصفة الاستوائية داليلا تشكلت في شرق المحيط الهادئ جنوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن مركز الإعصار يقع على بعد حوالي 190 ميلا (78ر305 كيلومتر) جنوب زيهواتانيجو في ولاية جيريرو المكسيكية.

وكانت العاصفة الاستوائية مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة) وتتحرك بسرعة 13 ميلا في الساعة (20 كيلومترا في الساعة). وكان من المتوقع أن تتسبب العاصفة داليلا في هطول ما يصل إلى 6 بوصات (15 سنتيمترا) من المطر إلى أجزاء من ولايات جيريرو وميشواكان وكوليما اليوم السبت.

وتم إصدار تحذير من العاصفة الاستوائية في جزء من الساحل المكسيكي غرب مدينة مكسيكو سيتي.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتحرك داليلا بموازاة الساحل ولكنها ستبقى بعيدا عن الشاطئ.

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