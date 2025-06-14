أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، عن طموحه الكبير في التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مؤكداً أن هدفه في مرمى ليفربول بدوري أبطال أوروبا كان الأهم له خلال الموسم الجاري.

وقال ديمبلي في حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "هدفي في ليفربول هو الأهم بالنسبة لي هذا الموسم، لأنه جاء في توقيت مبكر على ملعب صعب مثل أنفيلد، وساهم في إقصاء الفريق الأفضل في أوروبا حالياً".

وأضاف: "رغم خسارتنا في الذهاب على ملعبنا بهدف قاتل، كنا نؤمن بقدرتنا على العودة، ولم يكن لدينا ما نخسره، نجحنا في تقديم مباراة استثنائية، وكان ذلك الهدف نقطة التحول".

وبشأن حلمه في التتويج بالكرة الذهبية، قال ديمبلي بابتسامة خجولة: "من الصعب التصريح بذلك، لكن الفوز بالكرة الذهبية هو حلم يراود أي لاعب منذ الطفولة، إنها جائزة استثنائية بكل المقاييس".

وأكد نجم سان جيرمان تحسن مستواه التهديفي هذا الموسم، قائلاً: "في بداية الموسم، قلت إنني أريد أن أكون أكثر حسماً، وفعلاً تطور مردودي الهجومي كثيراً، كنت أردد قبل كل مباراة: يجب أن أسجل 3 أهداف، وهذا ما زاد من شغفي ورغبتي في التميز، بدعم من زملائي في الفريق".

كما أشاد ديمبلي بالمدرب لويس إنريكي، واصفاً إياه بـ"القائد الحقيقي"، وأضاف: "إنريكي هو من بنى هذا الفريق، وضع لنا قواعد واضحة؛ إذا كنت جيداً ستلعب، وإن لم تؤدِّ فستجلس على الدكة، هذه الصرامة جعلتنا أقوى وخلقت عقلية جماعية داخل الفريق".

وختم حديثه بقوله: "إنريكي مدرب عظيم من الناحية التكتيكية، وحقق الكثير مع برشلونة، هو لا يتخلى عن أفكاره حتى لو لم تكن مُحببة للبعض، وهذا سر نجاحه".