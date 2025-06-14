أردوغان يؤكد ضرورة بقاء سوريا بمنأى عن دوامة العنف الإسرائيلية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على ضرورة بقاء سوريا بمنأى عن دوامة العنف التي تشعلها إسرائيل في المنطقة.

جاء ذلك في حديثه مع نظيره السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، بحسب منشور لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأكد الرئيس أردوغان، على أن دوامة العنف التي تُشعلها إسرائيل تُهدد المنطقة، وأنه من الضروري أن تبقى سوريا بمنأى عن هذا الصراع.

كما أشار إلى أنه في ظلّ الظروف الحالية التي خلقها العدوان الإسرائيلي، من الضروري توخي المزيد من الحذر تجاه التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.