دراسة الشروط المسبقة لصرف الدفعة الأولى من قرض صيني لتنفيذ أبراج العاصمة الإدارية

تعكف هيئة المجتمعات العمرانية لصياغة الجوانب الفنية والادارية للشروط المسبقة لصرف 834 مليون دولار دفعة اولى من قرض صينى يبلغ 3 مليارات دولار للمساهمة فى تنفيذ منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية، تبعا لتصريحات مسئول حكومى لـ«مال واعمال ــ الشروق».



اضاف أنه جار الاتفاق على الجوانب الادارية والفنية والتسعير لصياغة عقود الدفعة الأولى من القرض وذلك بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية والمقاول الصينى للمشروع والمكتب الاستشارى، مشيرا إلى ان تحالف البنوك الصينية ستقوم بصرف القرض طبقا للمستخلصات المقدمة والاعمال الجارى تنفيذها بالمشروع.



ووقعت وزارة الاسكان والمجتمعات فى ابريل الماضى فى العاصمة الصينية بكين، اتفاقية مع البنوك الصينية الممولة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية لصرف 834 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض الصينى.



وتغطى الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية)، تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقا)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف م2، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية ضخ 11 مليار جنيه خلال شهرين لصالح «شركة CSCEC» الصينية لتنفيذ منطقة الاعمال المركزية التى تضم اعلى برج فى افريقيا، تبعا لتصريحات مسئول حكومى.



اضاف ان الهيئة قامت بانفاق 4 مليارات جنيه على مشروعات الأبراج، من إجمالى 15 مليار جنيه دفعة مقدمة يتم منحها للشركة الصينية المنفذة للمشروع، والمخطط استكمال ضخ الدفعة المقدمة خلال شهرين.



وتبلغ استثمارات منطقة الاعمال المركزية التى تضم الأبراج 60 مليار جنيه تشمل اقامة اعلى برج فى افريقيا بطول 385 مترا تتولى تنفيذه «شركة CSCEC» الصينية بقرض صينى يبلغ 3 مليارات دولار يتم صرفه على ثلاث دفعات.