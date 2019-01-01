واشنطن تقترح على بيونج يانج عقد محادثات الأسبوع الجاري

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة اقترحت على كوريا الشمالية عقد محادثات على مستوى مجموعات العمل خلال هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة قدمت هذا الاقتراح عبر قناة دبلوماسية وتنتظر ردا من كوريا الشمالية.

جاء ذلك بعد أن وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون على استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى مجموعات العمل عندما عقدا اجتماعا مفاجئا في قرية الهدنة "بانمونجوم" على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو الماضي.

وكانت المحادثات النووية قد توفقت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمتهما الأخيرة التي انتهت بدون التوصل إلى أي اتفاق في فبراير الماضي.

وبعد اجتماع الشهر الماضي بين ترامب وكيم، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون استئناف المحادثات النووية في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع.

وصرح نائب رئيس مكتب الأمن الوطني الكوري الجنوبي، كيم هيونج-جونج في واشنطن للصحفيين إن كوريا الشمالية لم ترد بعد على مقترح الولايات المتحدة.

وقال ردا على سؤال عما اذا كانت المحادثات النووية ستستأنف هذا الشهر أم لا، "ينبغي لنا أن نتنظر ونرى."

وتأمل الولايات المتحدة في استئناف المفاوضات على مستوى مجموعات العمل بحلول الأسبوع المقبل لوضع الأساس للمحادثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج-هو والتي قد يتم عقدها على هامش منتدى الأمن الإقليمي لآسيان المقرر إجراؤه في بداية الشهر المقبل في بانكوك.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر ان الولايات المتحدة لم تقترح أي مكان محدد للمحادثات على مستوى مجموعات العمل، تاركة القرار لكوريا الشمالية. وتشمل الأماكن المحتملة: قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين وبيونج يانج والسويد.

وسيكون الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون ممثل الولايات المتحدة في المحادثات على مستوى مجموعات العمل، ومن المتوقع أن يكون نظيره الشمالي، كيم ميونج-جيل" سفير بيونج يانج السابق لدى فيتنام.