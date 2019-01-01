أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية أوامر إسناد بقيمة 1.9 مليار جنيه لتنفيذ 5 مشروعات كبارى بمدينة العلمين الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر بوزارة الاسكان تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».

أضافت أن أوامر الإسكان تتوزع بواقع ثلاثة كبارى لشركتى المقاولون العرب وشركة أخرى بقيمة 1.5 مليار جنيه لتنفيذ ثلاثة كبارى، وأمر إسناد لصالح شركة المتحدة بقيمة 400 مليون جنيه لتنفيذ كوبرين.

«وافقت الهيئة على زيادة قيمة أمر إسناد لصالح شركة المقاولون العرب من 300 إلى 700 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الممشى السياحى بالمدينة» ــ تبعا لتصريحات المصادر.

ويبلغ عرض مشروع الممشى السياحى 24 مترا بطول 14 كيلو وهو الواجهة البحرية للمدينة وتم البدء فى المرحلة الأولى وهى 7 كيلو.

وتبلغ موازنة جهاز المدينة للعام المالى 2020 ــ 2019 حوالى 10 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه موازنة العام المالى 2018 ــ 2019 والتى تجاوزت المستهدف إلى 9 مليارات جنيه.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة الجارى التعامل عليها نحو 24 ألف فدان، وقامت الهيئة مؤخرا بإسناد تنفيذ محطة معالجة المياه الرئيسية بالمدينة إلى شركة اوراسكوم للانشاء بطاقة انتاجية 90 الف متر مكعب فى اليوم، كما تعاقدت مع شركة سيمنس الالمانية لاقامة محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالمدينة بتكلفة 500 مليون جنيه تضم شريحة باليورو، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 500 ميجاوات فى اليوم، وتشارك 6 شركات مقاولات فى تنفيذ مشروعات المرافق لمسطح 15 ألفا و600 فدان بالمدينة، بإجمالى تكلفة 10 مليارات جنيه.