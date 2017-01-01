مجدى يوسف رئيس جهاز المدينة:  15 مليار جنيه فرص استثمار متاحة بأكتوبر الجديدة وتلقى طلبات لإقامة مشروعات تعليمية وترفيهية 

11 مليار جنيه استثمارات جار تنفيذها بالمدينة تشمل تطوير 12 ألف فدان
2.6 مليار جنيه موازنة الجهاز للعام المالى 2019 ــ 2020
قدر جهاز أكتوبر الجديدة حجم الاستثمارات المتاحة بالمدينة بحوالى 15 مليار جنيه فى ضوء التقرير الذى أعده الجهاز عن الفرص الاستثمارية المتاحة، تبعا لتصريحات المهندس مجدى يوسف رئيس الجهاز.
اضاف يوسف لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن جهاز المدينة تنفيذ لتعليمات وزير الاسكان قام باعداد تقرير عن فرص الاستثمار المتاحة بالمدينة ووضع خطة لتنمية موارها بمساحات اراض وأنشطة مختلفة لطرحها على المستثمرين كمرحلة اولى باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه، توجه للانفاق على المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمدينة.
«بلغ إجمالى الاستثمارات منذ إنشاء مدينة أكتوبر الجديدة وحتى الآن نحو 11 مليار جنيه، تشمل استثمارات 12 الف فدان خارج حدود المدينة ولكنها تخضع لاشراف جهاز اكتوبر الجديدة» ــ تبعا لتصريحات يوسف.
أضاف أن الاستثمارات تضم إنشاء 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 800 فدان، بالإضافة إلى 4200 وحدة ضمن مشروع سكن مصر جارى تنفيذها بمعدل تنفيذ 80%، بخلاف أعمال الكهرباء والمرافق على مساحة 125 فدانا.
تلقى جهاز المدينة عدة طلبات من مستثمرين لإقامة جامعات خاصة وخدمات استثمارية ومراكز تجارية ومناطق ترفيهية.
وقال يوسف ان جهاز المدينة تجاوز الخطة المستهدفة للعام الماضى المنتهى فى 30 يونية 2019 بقيمة 2 مليار جنيه، بنسبة 140% من الخطة المعتمدة والبالغة 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن موازنة الجهاز للعام المالى 19 ــ 2020 تبلغ 2.6 مليار جنيه.
«جار ترفيق 3000 فدان بمنطق اب تاون لتنفيذ مشروعات المياه والصرف والطرق باستثمارات تتجاوز المليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ اعمال مرافق مساحة 1100 فدان ضمن المنطقة الصناعية البالغ مساحتها 7000 فدان وتضم 726 قطعة ارض بأنشطة صناعية مختلفة» ــ تبعا لتصريحات يوسف.
أضاف أن جهاز المدينة انتهى من تسليم أرض مساحة 400 فدان لوزارة النقل لاقامة ميناء جاف يعد نقطة وصول سريعة للبضائع بالقرب من المنطقة الصناعية وتقوم وزارة النقل حاليا بطرحه على إحدى الشركات المتخصصة، كما يجرى تنفيذ شبكة خطوط مياه رئيسية تتراوح اقطارها من 1500 مللى إلى 800 مللى لتغذية المدينة بالمياه، ويتولى تنفيذها تحالف شركتى حسن علام وأوراسكوم للانشاء بتكلفة 800 مليون جنيه.
وقال يوسف إن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بصدد اصدار أمر إسناد لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ اعمال المرافق الخاصة باراضى الاسكان المتميز شمال مطار اكتوبر وتضم 4500 قطعة ارض بمساحات تتراوح ما بين 600 إلى 700 متر مربع، تم حجز ما يقرب من 2500 قطعة فى قرعات سابقة.
وأنشئت مدينة اكتوبر الجديدة بصدور القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتخصيص مساحات من الاراضى كتوسع عمرانى من الناحية الغربية لمدينة 6 أكتوبر، وبتاريخ 21 أغسطس 2017 صدر قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بانشاء جهاز اكتوبر الجديدة كجهاز مستقل، وبتاريخ 19 فبراير 2018 تم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بمساحة 78 ألفا و500 فدان، وتبدأ حدود المدينة من الكيلو 48 حتى الكيلو 72 طريق الواحات.