ارتفعت محفظة القروض الشخصية بالبنك التجارى الدولى بنهاية يونيو لتصل إلى 19 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه فى نهاية 2018 بارتفاع 1.9 مليار جنيه.

كما ارتفعت القروض العقارية لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 876 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى 2018.

وعلى جانب آخر حقق البنك صافى ربح قدره 5.355 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بزيادة 21%، مقارنة بذات الفترة من عام 2018 حيث بلغ 4.424 مليارات جنيه.

وبلغ الربح قبل الضرائب ما يقارب 7.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 5.9 مليار جنيه فى يونيو 2018، ليحقق نموا قدره 25%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 18%، لتبلغ 10.81 مليارات جنيه، مقابل 9.15 مليار فى ذات فترة المقارنة، وجاءت مصحوبة بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 27%، فى حين تراجع صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 38%.

ونجح البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، فى زيادة محفظة أصوله (إجمالى الميزانية) بنسبة 6% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 361.313 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 342.461 مليار جنيه يونيو 2018.

وسجل صافى الدخل من العائد 10 مليارات جنيه فى يونيو 2019، مقابل 7.8 مليار جنيه فى يونيو 2018، بينما بلغ صافى الدخل بخلاف العائد 805 ملايين جنيه، مقارنة بحوالى 1.3 مليار جنيه فى ذات الفترة.

وارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 19%، لتسجل 24.4% فى يونيو المنصرم، مقارنة بنسبة بلغت 20.6% فى يونيو قبل الماضى.

وأظهرت قائمة الدخل ارتفاع بند المصروفات التشغيلية إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار، بنسبة زيادة بلغت 35%.

وبلغ معدل كفاية رأس مال 25.82% بنهاية النصف الأول من 2019.

وقال البنك إن هذا المستوى لمعدل كفاية الرأس المالى يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.

وأشار إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة لديه بلغت 4.96% من إجمالى محفظة القروض بنهاية يونيو 2019.

أوضح البنك أن معدل تغطية تلك القروض بلغ نحو 200%، ما يعكس قدرة البنك على استيعاب أى زيادة غير متوقعة فى حجم تلك القروض.

أضاف، انه تماشيا مع سياسة البنك الرشيدة فى إدارة المخاطر فقد قام بعمل مخصصات بقيمة 795 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 1.291 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.