89 شهيدا وأكثر من 800 جريح في الغارات الإسرائيلية على لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية عدة، اليوم، إلى 89 شهيدا وأكثر من 800 جريح وفق حصيلة أولية غير نهائية، مع استمرار عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في عدد من المناطق التي تعرضت لقصف مكثّف ومتزامن.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، سُجّل في صور 6 شهداء و39 جريحا، وفي صيدا 12 شهيدا و93 جريحا، فيما أُصيب 56 شخصا في النبطية.

أما في البقاع، فقد بلغ عدد الجرحى في بعلبك 130، في حين سُجّل في بيروت 32 شهيدا و243 جريحا، ما يرفع إجمالي الحصيلة إلى عشرات الشهداء ومئات الجرحى على امتداد الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه الحصيلة في أعقاب موجة غارات غير مسبوقة من حيث الكثافة والتزامن، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات طالت نحو 100 هدف خلال نحو 10 دقائق، في بيروت والجنوب والبقاع، ضمن تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع.

ميدانيا، لا تزال فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وسط ضغط كبير على المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى، مع دعوات عاجلة للتبرع بالدم وتنظيم حركة السير لتسهيل مرور سيارات الإسعاف.

ويُخشى من ارتفاع الحصيلة في الساعات المقبلة، مع استمرار أعمال الإنقاذ واتضاح حجم الأضرار في المناطق التي تعرّضت لقصف مكثّف.