«هاى جيت» و«جوباص» ترفع أسعار تذاكر الأتوبيسات المكيفة 5 %

قررت شركتا هاى جيت وجوباص للنقل السياحى تحريك أسعار تذاكر نقل الركاب ما بين 5 % إلى 6 % بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

قال عوض عبدالسميع رئيس شركة هاى جيت لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة لم تحرك الأسعار بنفس نسبة ارتفاع أسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على المنافسة بداخل السوق المحلية.

تمتلك شركة «هاى جيت» 35 أتوبيسا سياحيا فاخرا لنقل الركاب بين القاهرة والمدن السياحية.

وتشهد السوق المحلية انتعاش فى عمليات نقل الركاب إلى المدن السياحية خلال الموسم الصيفى مما ساهم فى نمو حركة الركاب لدى الشركة خلال الفترة الراهنة.

وتوقع عدم تأثر الركاب بتحريك الشركة لأسعار تذاكر الأتوبيسات فى ظل

تقليل هامش الزيادة.

من جانبه أكد ماهر نصيف رئيس شركة جوباص للنقل السياحى أن الشركة قررت تحريك أسعار تذاكر الأتوبيسات بواقع 5 % بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وتوقع عدم تأثر عمليات نقل الركاب عبر خطوط الشركة بعد زيادة أسعار التذاكر الأخيرة التى تم تطبيقها بالفعل.



من جانبه أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للنقل البرى أنه جار دراسة مصروفات التشغيل بعد تحريك أسعار الوقود بهدف الاستقرار على أسعار تذاكر الأتوبيسات المكيفة.

ويتبع القابضة 3 شركات نقل سياحى أبرزها «شرق وغرب الدلتا».