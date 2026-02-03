ثلاثة مدربين على قائمة مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا

أفادت تقارير صحفية بأن نادي مانشستر سيتي بدأ وضع قائمة مكونة من ثلاثة مدربين محتملين لخلافة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في حال رحيله عن الفريق.

وذكرت صحيفة "تليجراف" أن النادي نفى هذه التكهنات واصفًا إياها بأنها مجرد شائعات، رغم أن مانشستر سيتي يضع خططًا بديلة لاستمرار الفريق في حال حدوث أي تغييرات على مقعد الإدارة الفنية.

وتشير التقارير إلى أن الأسماء المطروحة تشمل إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق، وتشابي ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد، وسيسك فابريجاس، المدير الفني الحالي لنادي كومو الإيطالي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن خلفية فابريجاس كلاعب سابق في برشلونة قد تؤخذ في الاعتبار، حيث سيكون لجوارديولا رأي مهم في اختيار خليفته المحتمل.

ويستمر جوارديولا، الذي يقود مانشستر سيتي منذ 2016، بعقد يمتد حتى يونيو 2027، لكن الشائعات حول رحيله الصيف المقبل لا تزال تتردد في الأوساط الصحفية.