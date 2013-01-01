الأمن الألماني يفتش مسكنين لصومالي وسوري مشتبه في صلتهما بالإرهاب

قامت هيئة مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا الألمانية، اليوم الثلاثاء، بتفتيش مسكنين في مدينتي دريسدن وفرايبورج لشخصين صومالي وسوري مشتبه في صلتهما بالإرهاب.



وأعلن الادعاء العام أن الصومالي /19 عاما/ مقيم في دريسدن، ويُشْتَبَه في أنه تلقى تدريبا في معسكر تابع لمنظمة الشباب في عام 2016.



وأوضح الادعاء أن الشاب الصومالي متهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج.



كما تجري السلطات تحقيقات حول السوري/55 عاما/ المقيم في فرايبورج بتهمة دعم جماعة إرهابية في الخارج. ويُعْتَقَد أن الرجل قام بإصلاح سيارات عدة مرات لصالح تنظيم داعش، في الفترة بين 2013 و2015.



وذكرت هيئة مكافحة الجريمة أن 15 فردا من عامليها شارك في عمليات التفتيش، حيث قاموا بتحريز العديد من الهواتف النقالة كأدلة إثبات، وأشارت الهيئة إلى أنه جار تحليل محتويات هذه الهواتف في الوقت الراهن.