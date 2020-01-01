محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس هيئة الاستثمار، بحضور المستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار، والمهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، وأحمد موسى مدير عام الجهاز التنفيذي، وحنان موسى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وأحمد الشاذلي مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع وفد الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل القطاعات.

وقال إن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي الثاني، الذين حققا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.