ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% مقارنة بيوم أمس الاثنين ما يرفع عدد الاصابات إلى 3.36 مليونًا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه وفقا للبيانات التي جمعتها بالمشاركة مع جامعة جونز هوبكنز كانت الزيادة في عدد الحالات على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة لتبلغ 402 ألف و263 شخصا، بزيادة 0.1% عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية تينيسي زيادة بنسبة 3ر5 بالمئة في عدد الحالات مقارنة بأمس ، ليصل المجموع إلى 65 ألفا و 274 شخصا.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات التي يجري الإبلاغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت عن وفاة 60 شخصا.