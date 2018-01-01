ارتفاع حصيلة القتلى إثر انفجار شاحنة وقود بكولومبيا إلى 38 قتيلا

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أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء بأن حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة وقود شمالي كولومبيا قبل ثمانية أيام ارتفعت إلى 38 قتيلا.

وارتفع عدد القتلى بعد وفاة شخصين آخرين بأحد المستشفيات، وفقا لإذاعة "بلو راديو".

ونقلت الإذاعة عن مسؤول صحي في مدينة بارانكيا قوله إن سبعة من بين عشرات الجرحى في حالة خطيرة حيث غطت الحروق ما يصل إلى 90 بالمئة من أجسادهم.

وبلغ عدد القتلى في البداية سبعة بعدما انحرفت الشاحنة عن الطريق وانقلبت على جانبها قرب بلدة تاساخيرا في منطقة ماجدالينا في السادس من يوليو.

وهرع عشرات الأشخاص بأوان لسرقة الوقود من الشاحنة التي انفجرت بعد ذلك.