هاني رمزي يدعو المواطن صاحب واقعة كمسري قطار منوف لحضور مسرحيته

أعرب الفنان هاني رمزي، عن حزنه من واقعة اعتداء كمسري على مواطن بعد رفضه دفع غرامة التذكرة، متقدمًا بالاعتذار له، وبالشكر للمواطنة «هناء» لوقوفها بجانب المواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، إن ما يميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب أنه شهم ولديه أخلاق عالية، ولا يجب أن يكون مثال الكمسري هو الأعم.

وأضاف أنه نشر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يدعو المواطن «محمد رشاد» المعتدى عليه وابنته وأسرته لحضور مسرحيته «أبو العربي» في العيد، قائلًا: «نفسي فرحة العيد تبقى عندهم والناس لبعضيها ومصر بخير.. وحقك علينا».

وذكر أنه تواصل مع إدارة المسرح التي رحبت جدًا بدعوة المواطن «محمد رشاد» وأسرته، مضيفًا انه سيتم إرسال سيارة لاصطحابه للمسرح وإعادته لمنزله مرة أخرى.

نشر الفنان هاني رمزي على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، دعوة خاصة للمواطن محمد رشاد الذي تعرض للضرب من الكمسري، بعدما رفض دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم.

وعلق هاني، قائلا: «عايز أوصل للراجل اللي انضرب من الكمسري أمام بنته الطفلة لكي أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد».

وأثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والجدل، يظهر فيه واقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين فتحوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.