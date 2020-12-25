أدى 21 ألفا و206 طلاب وطالبات بالثانوية العامة امتحان مادتي التاريخ للشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، وتغيب عن أداء الامتحان 234 طالبا وطالبة، في حين أدى طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مادة مقاييس المفاهيم الكيمياء، سواء طلاب علمي علوم وعلمي رياضيات.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم يتم رصد أي مخالفات، مؤكدا أنه وجه بتعقيم وتطهير اللجان.

وفي نفس الاتجاة، أصيب 5 طلاب بحالات إغماء ومغص كلوي، أثناء أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ، حيث جرى نقل 3 طلاب إلى المستشفيات، فيما جرى إسعاف طالبين داخل اللجنة بمعرفة الفرق الطبية ورجال الإسعاف المتواجدين بمحيط لجان الامتحان بمحافظة كفر الشيخ.