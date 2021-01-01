 المفوضية الأوروبية تتوقع ارتفاعا قياسيا معدل التضخم إلى 7.6% خلال عام 2022 - بوابة الشروق
الخميس 14 يوليه 2022 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تتوقع ارتفاعا قياسيا معدل التضخم إلى 7.6% خلال عام 2022

بروكسل - د ب ا
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 12:11 م

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعا جديدا يفيد بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو" لمستويات تاريخية" تبلغ 7.6% خلال عام 2022.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو جينتيلوني في بيان إن التوقع " عرضة للغموض ومخاطر حدوث تطورات سلبية" مشيرا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات التي تواجهها إمدادت الغاز بالاتحاد الأوروبي.

وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 6ر8% خلال عام 2022، على أن ينخفض المعدل خلال عام 2023 إلى 4% في منطقة اليورو و6ر4% في الاتحاد الأوروبي.

وأبقت المفوضية الأوروبية على توقعها بالنسبة لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7ر2% خلال عام 2022، بدون تغيير عن التوقعات خلال شهر مايو الماضي. وتوقعت المفوضية نمو الاقتصاد بنسبة 5ر1% خلال عام 2023.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك