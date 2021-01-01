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نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعا جديدا يفيد بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو" لمستويات تاريخية" تبلغ 7.6% خلال عام 2022.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو جينتيلوني في بيان إن التوقع " عرضة للغموض ومخاطر حدوث تطورات سلبية" مشيرا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات التي تواجهها إمدادت الغاز بالاتحاد الأوروبي.

وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 6ر8% خلال عام 2022، على أن ينخفض المعدل خلال عام 2023 إلى 4% في منطقة اليورو و6ر4% في الاتحاد الأوروبي.

وأبقت المفوضية الأوروبية على توقعها بالنسبة لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7ر2% خلال عام 2022، بدون تغيير عن التوقعات خلال شهر مايو الماضي. وتوقعت المفوضية نمو الاقتصاد بنسبة 5ر1% خلال عام 2023.