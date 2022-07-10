العثور على 3 جثث لأشخاص غرقوا بترعة الكراتيه في قنا

تمكنت مباحث مركز قوص بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من كشف هوية الضحايا الثلاثة الذين عثر عليهم الأهالي بترعة الكراتية بمركز قوص، حيث تبين أنهم غرقوا أثناء الاستحمام بالترعة بمركز قفط، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، وجرفتهم المياه إلى مركز قوص، وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة.

وكان مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بعثور الأهالي على جثث بترعة الكراتيه بمركز قوص، وبانتقال قوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثث الثلاثة، وتبين أنهم أبناء عمومة وهم "هشام.ح 17 سنة، وخالد.ع 17 سنة، وعبده. م، 17 سنة، وجميعهم من قرية الشيخية بمركز قفط، حيث أنهم غرقوا أثناء الاستحمام بترعة الكراتيه بمركز قفط وجرفتهم المياه إلى مركز قوص وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.