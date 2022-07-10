الرئيس اللبناني يبحث مع مسؤولة أممية مضمون التقرير المتعلق بمسار تطبيق القرار 1701

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا مضمون التقرير، المقرر عرضه على مجلس الأمن فى 21 يوليو، المتعلق بمسار تطبيق القرار 1701 .

واستعرض عون خلال استقباله رونيسكا اليوم في قصر بعبدا "مضمون التقرير الذي سيعرض أمام المجلس الأممي في إطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006".

وتطرق الجانبان" إلى عمل القوات الدولية في الجنوب والخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، وإلى التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مختلف المجالات".

وبحث الجانبان"الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة وما آلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطوات الإصلاحية المطلوبة لإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي الراهن".

يذكر أن حرباً اندلعت بين إسرائيل ولبنان على مدى 34 يوما إثر قيام " حزب الله" بأسر جنود إسرائيليين في 12 يوليو 2006 لتحرير لبنانيين من المعتقلات الإسرائيلية.

وانتهت الحرب بعد صدور القرار 1701 لمجلس الأمن الدولي الذي نص على إنهاء العمليات القتالية من كلا الجانبين وإضافة 15 ألف جندي لقوة "يونيفيل" لحفظ السلام مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأزرق وانسحاب "حزب الله" إلى شمالي نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني.