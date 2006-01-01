مسؤول أمريكي: إعلان القدس يتضمن تعهد أمريكا بتوفير 38 مليار دولار التزامات تجاه إسرائيل

قال مسؤول حكومي أمريكي، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية تستهدف بناء إطار إقليمي قوي، وتعميق علاقة إسرائيل بشركائها الإقليميين.

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح اليوم الخميس، أن «إعلان القدس»، سيتضمن تعهد الولايات المتحدة بتوفير 38 مليار دولار، كالتزامات تجاه إسرائيل.

وبحسب ما أفادته القناة في خبر عاجل لها، نقلًا عن المسؤول الحكومي، تتعهد واشنطن باستخدام قوتها للتصدي لإيران ومجموعاتها الإرهابية في المنطقة.

ويوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في ثاني يوم من جولته الشرق أوسطية التي استهلها بزيارة إسرائيل ويستكملها الجمعة بزيارة السعودية، على «إعلان القدس» الذي يرسخ التعاون بين بلاده والدولة العبرية، ويعبر عن موقف واضح وموحد ضد إيران وبرنامجها النووي، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.

كما يلتقي بايدن رئيس حكومة تصريف الأعمال الجديد يائير لابيد، ويشارك في قمة مجموعة I2U2 التي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات، قبل أن يختتم اجتماعاته بلقاء مع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو الذي غالبا ما اتسمت علاقته مع بايدن بالفتور.