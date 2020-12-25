مسئول أوكراني: مقتل 20 شخصا في هجوم على مدينة فينيستيا وسط البلاد

أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو اليوم الخميس مقتل 20 شخصا على الأقل في الهجوم الذي وقع بمدينة "فينيستيا" وسط البلاد.



وأضاف تيموشينكو - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الهجوم تم بصواريخ كروز الروسية من طراز "كاليبر" التي انطلقت من غواصات تتمركز في البحر الأسود.



بدوره، وصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا هذا الهجوم ب"الإرهاب" مؤكدا مقتل 20 مدنيا حتى الآن، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وقال كوليبا "قتل مدنيين عمدا لنشر الخوف .. روسيا دولة إرهابية ويجب الاعتراف بها قانونا على هذا النحو".



وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، تكبد قوات كييف خسائر بشرية فادحة تقترب من 1300 عسكري بين قتيل وجريح بينهم مرتزقة، فى مقاطعتى نيكولايف وزاباروجيا وجمهورية دونيتسك.



وقال كوناشينكوف إنه تم تدمير نقاط انتشار مؤقت لوحدات أربعة ألوية أوكرانية فى مقاطعة نيكولايف ومدينتي قنسطنينوف وكراماتورسك فى جمهورية دونيتسك بضربات عالية الدقة، وتدمير أكثر من 100 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بالاضافة إلى تدمير أسلحة عالية الدقة.



وأضاف أنه تم تدمير نقطة انتشار مؤقت لكتيبة مؤلفة من القوميين المتطرفين والمرتزقة ما أسفر عن تصفية 43 مسلحا وإصابة نحو 170 آخرين، كما استهدف سلاح الجو بصواريخ عالية الدقة، نقطة انتشار لكتيبة أوكرانية فى مقاطعة زاباروجيا والقضاء على 30 قوميا متطرفا وإصابة 37 آخرين.



وأكد كوناشينكوف تدمير راجمات صواريخ نصبت في مصنع لمعدات الضغط العالي في مقاطعة زاباروجيا بصواريخ كاليبر، بالإضافة إلى فصيل من مدافع "هاوتز إم 700" في مقاطعة خاركوف.

وأشار إلى تدمير 23 مركز قيادة وأكثر من 330 موقع تمركز لقوات كييف ومدفعيتها بالإضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة ومخزن للوقود.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين حربيتين في جمهورية دونيتسك، و12 مسيرة، بالاضافة إلى اعتراض صاروخين من طراز توشكا أو و6 صواريخ أوراجان فى مقاطعة خيرسون.