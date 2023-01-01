باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ 34 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر

الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا