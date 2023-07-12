قال مارسيل كولر، مدرب الأهلي، إن الفوز بخمسة ألقاب في موسم واحد لم تحدث له في تاريخه التدريبي.
وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الممتاز.
وأضاف مولر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «لم تحدث في تاريخي أن أحصل على 5 القاب في موسم واحد».
وتابع: «حصلت على 3 بطولات من قبل، بالنسبة لي مازال هناك مباريات مهمة لنهاية الموسم».
وواصل: «اللاعبون لم يخذلوني وكنا مركزين منذ الدقيقة الأولى أمام الزمالك، ومهم جدا أن اللاعب يكون مسؤولا وينهي الموسم بشكل مميز».
وأوضح كولر: «أيضا مهم أن نفوز بالدوري بلا هزيمة حتى ينظر اللاعب على تاريخه بعد الاعتزال ويتذكر أنه توج بالدوري دون هزيمة».
وأتم: «طموحي أن أفوز بكل مباراة، وأحارب أن نحصل على إجازة كبيرة بعد الموسم التاريخي حتى يحصل اللاعبون على الراحة الكافية».