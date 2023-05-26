مياه المنيا تواصل تجديد محطة معالجة الصرف الصحي بأبوقرقاص

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث تفقد المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، مؤكداً أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يومياً، وجار عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يومياً.

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تُنفذ وفقا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة وطبقا لجدول زمني محدد؛ لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقرى مركز أبو قرقاص.