مسئول سوداني: نأمل في خروج القمة بآليات تساعد على حل الأزمة

علق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير مبارك أردول، على قمة دول جوار السودان، التي انعقدت في مصر، صباح اليوم، مؤكدًا أنها جمعت الأطراف الفاعلة كافة، وتمتلك وسائل تُمكنها من وصول الأطراف السودانية إلى نقاط توافق.

ورحب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، بقمة القاهرة وبيانها الختامي، بالإضافة إلى توقيتها المناسب الذي جاءت فيه، معربًا عن أمله في خروج القمة بآليات جديدة تساعد في حل الأزمة السودانية.

وأشار إلى تأثير دول الجوار والدور الذي من الممكن أن تلعبه في الأزمة السودانية، في ظل تأثير الأزمة المباشر على مصالحها، مؤكدًا أن محاولاتها تتسم بحسن النية وليس لديها أي رغبة للإضرار بالسودان.

وذكر أن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع رحبوا بمخرجات القمة، مشددًا أنه لا خيار للسودانيين ولأطرافهم المختلفة، إلا أن يكونوا جزءا من أي مجهود يبذله زعماء وشعوب دول الجوار مجتمعين.

واختتمت، اليوم الخميس، فعاليات قمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.