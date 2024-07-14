نائب محافظ الوادي الجديد تبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد الشركة المنفذة لمشروع تطوير وميكنة منظومة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل المدير التنفيذي للشركة، دعاء دويدار مدير إدارة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.

وقالت نائب المحافظ، إنه تم بحث الإجراءات التنفيذية الجارية والخاصة بتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية للمقر الجديد للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بعد قيام الشركة بمعاينة المقر و إعداد خطوط وشبكات الربط قبل بدء أعمال التشطيبات.

وأوضحت نائب المحافظ، أن هذا المشروع يهدف إلى استحداث منظومة عمل إلكترونية وقاعدة بيانات متكاملة للصندوق؛ بما يُسهم في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمتعاملين معه من المستثمرين والمواطنين، وحوكمة المنظومة؛ لتعظيم الاستفادة من ميزانية الصندوق.