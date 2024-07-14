تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حكمها على صاحب مكتب لتوريد الخضروات تحصل على تقاوي بطاطس من وزارة الزراعة بمليون جنيه، وامتنع عن سداد قيمتها بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب دولاتي، وصلاح الدين دياب عبدالجواد، وأمانة سر أشرف صلاح، ورأفت عبدالتواب.

وأسندت التحقيقات التي حصلت عليها "الشروق" في القضية رقم 11898 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، للمتهم "ع. أ" 37 سنة، صاحب مكتب لتوريد الخضروات، أنه غضون عام 2019 بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية جاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه، واستغل هذه الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تحصل من وزارة الزراعة على تقاوي بطاطس بلغ قيمتها قرابة المليون جنيه وامتنع عن سداد ثمنها.

وشهدت مديرة مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة ومدير عام الشئون المالية والإدارية، بأن المتهم صاحب مكتب لتوريد الخضروات استلم 75 طنا من منتجات تقاوي البطاطس المملوكة لوزارة الزراعة بلغت قيمها قرابة المليون جنيه لم يسدد منهما سوى 58 ألف جنيه، وعند امتناعه عن السداد تم إرسال شيكين لأحد البنوك وقعهما المتهم؛ ليتبين أنهما دون رصيد، وبذلك يكون المشكو في حقه استولى على منتجات تقاوي البطاطس دون سداد قيمتها بدون وجه حق.

وشهد مفتش بإدارة الكسب غير المشروع بمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم تعامل مع وزارة الزراعة بالتعاقد مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واستلم كميات من تقاوي البطاطس المملوكة للوزارة بلغ سعر الطن فيها 14 ألف جنيه، ونتج عن هذا التعامل مديونية مستحقة لصالح المشروع امتنع عن سدادها، واستولى عليها وأضافها لذمته المالية؛ مما مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.