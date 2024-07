في أول ظهور له بعد ساعات من تعرضه لمحاولة اغتيال، شوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يترجل من طائرته من دون مساعدة، حسب مقطع مصوّر نشرته نائبة مدير الاتصالات لفريقه على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة الأحد.

ويمكن مشاهدة ترامب، الذي كان يرتدي بذلة كحلية اللون وقميصا أبيض دون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم طائرته، فيما كان رجل أمن مسلح يتواجد في المكان، في مقطع الفيديو الذي نشرته مارجو مارتن على منصة "إكس"، بحسب موقع قناة الحرة الأمريكية.

ولا يمكن مشاهدة أذن ترامب اليمنى، التي أصيبت في محاولة الاغتيال.

وكان ترامب قد خرج في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها "محاولة اغتيال".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب توجه إلى نيوجيرسي حيث سيمضي الليل.

فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، إن ترامب يخطط لقضاء الليل في ناديه الخاص للجولف في مدينة بيدمينستر القريبة في ولاية نيوجيرسي.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو "توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قال في وقت سابق الأحد، إنه "يقترب من تحديد هوية" الشخص الذي يشتبه في إطلاقه النار على ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV