إعلام عبري: لا معلومات استخبارية جديدة تؤكد صحة خبر اغتيال محمد الضيف

نفى مسئولون أمنيون ورود أي معلومات استخبارية جديدة تؤكد صحة خبر اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: «حتى الآن لم ترد أي معلومات استخبارية جديدة تؤكد صحة خبر اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام»، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقال مسئول بحركة حماس، إن القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، على قيد الحياة وبخير، بعد محاولة إسرائيلية لاستهدافه أمس السبت.

وفي وقت سابق، نفى نائب رئيس حركة حماس في غزّة خليل الحية، ما أشاعه الاحتلال عن احتمال استهداف «الضيف»، مؤكدًا أنّ «الادّعاء تبرير سخيف لقتل النساء والأطفال وكلّ فلسطيني إنْ كان في غزّة أو الضفّة أو في أيّ مكان».

وقال الحية، في تصريحات تلفزيونية، مخاطبًا نتنياهو: «إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة».

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، أن «الغارة ضدّ خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزّة استهدفت قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة»، مشيرًا إلى أنه «لا يعلم مصير الضيف».