شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فعاليات البرنامج التدريبي "مدير المستقبل في القرن الحادي والعشرين"، والذي استهدف تدريب 145 مدير مدرسة من مختلف المراحل التعليمية، على الجوانب الإدارية والمخزنية، ومهارات الإعلام التربوي.

تناول التدريب، الذي نُفذ تحت إشراف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، تنظيم العمل الإداري بالمدارس، ومن ضمنه التعامل مع دفاتر المخازن، وضبط سجلات الحضور والانصراف، والإجراءات القانونية في حالات الغياب.

كما شمل البرنامج محورًا خاصًا بالإعلام المدرسي، تناول فيه الدكتور أحمد سالم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أسس كتابة الخبر المدرسي، والتغطية الإعلامية للفعاليات، وأهمية النشر الإلكتروني عبر منصات التواصل لتعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي.

وأكد قبيصي أن القيادة المدرسية الواعية هي أساس انتظام العملية التعليمية، مشددًا على أهمية التدريب المستمر لمديري المدارس، بما يضمن أداءً إداريًا فعالًا ومناخًا تربويًا منضبطًا داخل المؤسسات التعليمية.