إغلاق أجزاء من طريق سريع رئيسي في النرويج لأسابيع بعد انهيار أرضي

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 9:29 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 9:29 م

ما يزال قسم من طريق إي 6 السريع، وهو الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب عبر النرويج، غير صالح لحركة المرور بعد حدوث انهيار أرضي واسع شمال تروندهايم.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي)، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أن أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة أشهر. ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين منذ وقوع حادث الانهيار الأرضي أمس السبت، ويعتقد رجال الطوارئ أنه لم ينج.

وتظهر الصور من موقع الانهيار الأرضي حجم الدمار: فقد تشكلت فوهة كبيرة في المكان الذي يمر فيه طريق إي 6 السريع والسكة الحديدية المجاورة، فيما انزلق جزء من التربة إلى بحيرة نيسفاتنت القريبة.

وأفادت وكالة (إن تي بي) أن الشخص المفقود كان يعمل في موقع إنشاءات لتقييم حالة الأرض في موقع الحادث.

وأوقفت الشرطة، بعد ظهر أمس السبت، عمليات الإنقاذ وركزت جهودها على انتشال الشخص المفترض وفاته، في حين تمكن شخص آخر جرفته الانزلاقات الأرضية من تحرير نفسه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.


