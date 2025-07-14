إسرائيل تقتل فلسطينيا شمال الضفة بدعوى محاولته تنفيذ هجوم

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قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ هجوم قرب إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس: "رصد الجيش الإسرائيلي مخربا مسلحا قرب (مستوطنة) ماعوز تسفي"، على حد زعمه.

وأضاف أن قوة تابعة له "أطلقت النار تجاه المسلح وقامت بتصفيته، ولم تقع إصابات بين جنود القوة"، وفق تعبيره.

ونقلا عن مصادر بالجيش لم تسمها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "المسلح وصل بسيارته وأطلق النار باتجاه قوة عسكرية قرب مستوطنة مافو دوتان".

وتابعت: "تم تصفيته في المكان، وعُثر في سيارته على سكاكين"، على حد قولها.

ومستوطنتا ماعوز تسفي ومافو دوتان متجاورتان جنوب غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولم يتطرق الجيش الإسرائيلي ولا إعلام عبري على الفور إلى هوية الفلسطيني القتيل.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى لاستشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.