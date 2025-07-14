تفكيك أضخم معامل تصنيع المخدرات في شرق لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، ضبط كمية كبيرة من المخدرات وتفكيك أحد أضخم معامل تصنيع المواد المخدرة في شرق البلاد

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن معلومات توافرت لدى مديرية المخابرات أمس الأحد حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاجون في بلدة اليمونة - بعلبك،حيث نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه".

ووفق البيان ، عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة.

وأشار إلى أن الجيش استقدم جرافة لردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته.

وطبقا للبيان ، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.