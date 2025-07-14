أعلنت مجموعة "روتانا" للموسيقى عن موعد طرح دويتو "الذوق العالي" الذي يجمع بين النجمين الكبيرين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأوضحت أن الأغنية سيتم طرحها غدا الثلاثاء 15 يوليو الجاري، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ومن جهته، أكد أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لشركة "روتانا" بالقاهرة، أن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالأغنية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى حتى تليق بحجم النجمين الكبيرين في عالم الغناء، متمنيا أن تلقى الأغنية والكليب إعجاب الجمهور عقب طرحها.