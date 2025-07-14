وزير داخلية الكويت يؤكد من بيروت: جميع مشاكل لبنان سوف تحل

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بعد زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إن كل مشاكل لبنان سوف تحل، موضحا أن زيارته هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت الشيخ الصباح والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت ياسين الماجد، "حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لمجلس النواب اللبناني.

وبعد اللقاء قال الشيخ الصباح في تصريح، إن "الزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو أمير الكويت، كما كان لبنان الداعم الأول للكويت وللشعب الكويتي وإن شاء الله جميع مشاكل لبنان سوف تحل".

وأضاف، "زيارتي إلى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم أمير البلاد للبنان والشعب اللبناني".

وحول أسباب زيارته لبري قال الوزير الكويتي: "أنا هنا للسلام على الرئيس بري وهو أقدم رئيس برلمان ومن المفروض على كل برلماني أن يأتي للاستماع إلى نصائحه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا، قال الوزير الصباح: "سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد وصل بعد ظهر أمس الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية، على رأس وفد أمني وإداري.

والتقى اليوم الاثنين إضافة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كلا من رئيس لبنان جوزف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إن "لبنان حريص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت لأن ما يجمع بين شعبي البلدين من أخوة ومحبة كفيل بأن يشعر الكويتي عندما يأتي إلى لبنان بأنه في بلده الآخر، وهذا ما نريده أن يستمر وأن نرى اخوتنا الكويتيين في لبنان خلال هذا الصيف بين أهلهم وفي ديارهم".

وشكر الرئيس اللبناني الكويت، قائلا: "أميراً وحكومة وشعباً على الدعم الذي قدمته للبنان ولا تزال والوقوف إلى جانب اللبنانيين في المحن التي مروا بها"، مؤكدا أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا التعاون الأمني لمكافحة تهريب المخدرات وكل ما يخل بالأمن في البلدين".

بدوره، أكد الوزير الكويتي، "على دعم بلاده للبنان في كل المجالات لاسيما التعاون الأمني انطلاقا من حرص الكويت على استقرار لبنان وسلامته".

ودعا إلى "تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية - الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان"، لافتا إلى أنه "سيبحث مع نظيره وزير الداخلية اللبناني في تفاصيل هذا التعاون".

واعتبر الوزير الصباح، في تصريح للصحفيين بعد انتهاء اللقاء، أن "الكويت بحاجة إلى لبنان، ولبنان بحاجة للكويت. فلبنان والكويت بلدان أقرب ما يكون لبعضهما البعض. والكويت لن تنسى موقف لبنان في دعمه لها، والاعتراف بدولة الكويت أيام الغزو العراقي".

ورداً على سؤال عما إذا كان لا يزال لحزب الله من دور في الكويت، بعدما كانت محكمة التمييز الكويتية وضعت الحزب على لوائح الإرهاب، قال الوزير الصباح، "إن كل الأمور التي ستؤدي إلى عدم استقرار أي بلد سنواجهه. والحمدلله إننا وهبنا أميرا لديه رؤية ثاقبة في الأمن، وهو أساساً كان رجل أمن".

وأضاف، "حزب الله خط أحمر، وأنا شخصياً لن اسمح بأي تجاوز لأي إنسان أو لأي حزب موجود في الكويت".

وعقدت أيضا محادثات لبنانية-كويتية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، والوزير الصباح تناولت أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتناولت المحادثات "العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، إضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية والدولية".