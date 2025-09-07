28 ألف مشجع لبوركينا فاسو ينتظرون منتخب مصر في المواجهة الحاسمة

أكد السفير المصري في بوركينا فاسو، محمد الغزاوي، أن رحلة منتخب مصر إلى العاصمة واجادوجو تستغرق نحو خمس ساعات، مشيرًا إلى اكتمال الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الغزاوي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم عبر قناة الحياة «استاد 4 أغسطس يتسع لـ28 ألف متفرج، وسيكون هناك حضور مميز من الجالية المصرية لدعم المنتخب في هذه المباراة المهمة».

وأضاف: «ثقتنا كبيرة في لاعبي منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بوركينا فاسو القوي، وقد وفرنا كافة احتياجات البعثة لضمان أفضل استعداد لهذه المواجهة».

واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن الأجواء في واجادوجو مهيأة بشكل جيد لاستقبال المنتخب الوطني، معربًا عن أمله في أن تكلل الجهود بتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من التأهل إلى مونديال 2026.