كييف: إسقاط 7 صواريخ و108 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 5 صواريخ باليستية روسية من طراز إسكندر-إم/إس-400، وصاروخين موجهين بدقة من طراز كيه إتش-59/69، فضلا عن 108 من أصل 135 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 8 صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم/إس-400 من منطقة بريانسك، وصاروخين موجهين بدقة من طراز كيه إتش-59/69 تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، و135 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو حيدت 5 صواريخ من طراز إسكندر-إم/إس-400، وصاروخين من طراز كيه إتش-59/69، و108 طائرات مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و421 ألفا و810 أفراد، من بينهم 1120 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12131 دبابة، و24932 مركبة قتالية مدرعة، و45911 نظام مدفعية، و1931 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1491 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و407201 طائرة مسيرة، و4899 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و119862 من المركبات وخزانات الوقود، و4416 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.