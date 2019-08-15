التلفزيون السورى: مصير الطيار الذي أسقطت طائرته لا يزال مجهولا

أعلن التلفزيون السورى، نقلا عن مصدر عسكرى إسقاط طائرة حربية سورية في إدلب، موضحًا أن مصير الطيار الذي اسقطت طائرته لا يزال مجهولا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

وسقطت طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي، يوم الأربعاء، لدى استهدافها من فصائل مسلحة، وفقا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لفضائية «سكاي نيوز عربية» إن الطائرة سقطت في محور ترعي- السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة. وأضاف أنه «جرى أسر طيار بعد إسقاط الطائرة، بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن».