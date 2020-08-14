مجدي الهواري عن شويكار: طول عمري أعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية

نعى المخرج مجدي الهواري، الفنانة الراحلة شويكار، والتي رحلت عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا.
ونشر "الهواري" عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، صورة للراحلة، وعلق عليها: "طول عمري أعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية وخفة دمها.. سيدتي الجميلة لن ننساكي كنت دائما أيقونة الجمال وخفة الدم، وستظل أعمالك مصدر الطاقة الإيجابية لنا.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".
وتوفيت قبل قليل الفنانة الكبيرة شويكار عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا.
وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جثمان الراحلة سيشيع من مستشفى الصفا، بعد أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر، على أن يستقر جثمانها بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.
ولدت شويكار، بالأسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.
تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.
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