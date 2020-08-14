عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ ليس اختراعا مصريا وإنما تقليد انتخابي قديم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن فكرة عقد مجلس الشيوخ ليس اختراعًا مصريًا وإنما تقليد انتخابي قديم تطور عبر التاريخ.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، أن العديد من الدول لديها غرفة هذا المجلس مع اختلاف طرق تعيينه حسب ما دولة، مؤكدًا اختلاف صلاحياته في كل دولة عن الأخرى.

وأوضح أن صلاحيات مجلس الشيوخ استشارية بشكل كبير؛ تتمثل في مناقشة القوانين والموضوعات والقرارات الواردة من رئيس الجمهورية، إضافة إلى مراجعة بعض القوانين مع مجلس النواب.

وأشار إلى أن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ يختلف عن النواب؛ عضو مجلس النواب قائم على الشعبية، أما عضو مجلس الشيوخ قائم على الخبرة، لذا يجب أن يكون على رأس النقاشات المجتمعية.

وعن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، أعقب أن هذه الانتخابات أول تمثيل يُجرى بطعم كورونا رغم خوف العديد من الدول القيام بهذا التقليد الانتخابي، لافتًا إلى تراجع الشكل التقليدي للدعاية الانتخابية واللجوء إلى التكنولوجيا.

وأكد أهمية إجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا في تصدير رسالة للعالم، بأن مصر دولة مستقرة تتمتع بأقصى درجات الأمن والسلامة، فضلًا عن أنه قادر على استكمال هياكله الدستورية والمؤسسية.

وتابع: «حدث تطورًا مهمًا في انتخابات مجلس الشيوخ، سيُستفاد منها في انتخابات النواب التي ستُجرى بنهاية العام الجاري، إضافة إلى تجنب أشياء سلبية في عملية إدارة الانتخابات».

وفيما يتعلق بمشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ، استطرد: «كان هناك مؤشرًا بأن الشرائح الأكثر تصويتًا يبلغ متوسط أعمارها من 35 لـ50 عامًا».