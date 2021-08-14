تشييع جثامين 3 شهداء لمثواهم الأخير في الدقهلية

شيَّع الآلاف من قرى محافظة الدقهلية 3 جثامين من شهداء سيناء، أثناء مداهمة بقطاع رفح على البؤر الإرهابية.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، اليوم السبت، لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند محمد عبدالمالك بكر ابن قرية الخمسة التابعة للوحدة المحلية بصدقا، والذي استشهد بشمال سيناء، الخميس الماضي، أثناء مداهمة بقطاع رفح على البؤر الإرهابية.

وشارك رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد والقيادات الأمنية جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

ونقل رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد لأسرة الشهيد خالص عزاء المحافظ، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمن مصر واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن من الأعداء.

وثمن المحافظ، فى بيان اليوم، جهود أبناء القوات المسلحة والشرطة التي يبذلونها وتضحياتهم بأرواحهم فداءً للوطن، ودورهم في توفير الأمن والأمان من خلال القضاء علي كل تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر.

وقال المحافظ: "إننا جميعًا نعمل من أجل تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء، وأن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، ووجه بتلبية كل مطالب أسرة الشهيد ودراسة كل مطالب أهل القرية".

وأشار المحافظ الدقهلية، إلى أن الجميع يقف خلف القيادة المصرية الرشيدة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تقتلع مصر جذور الإرهاب الأسود والقضاء.

وكان المحافظ كلف الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند هاشم أحمد هاشم ابن قرية الدوير، والذي استشهد الخميس بشمال سيناء أثناء مداهمه بقطاع رفح على البؤر الإرهابية.

وشارك رئيس المدينة والقيادات الأمنية جنازة الشهيد من مسقط رأسه، وحتى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

كما كلف المحافظ، هشام أبوالحمايل رئيس مركز ومدينة أجا لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند محمد حازم السعيد الدقماق ابن قرية منية سمنود، والذي استشهد الخميس بشمال سيناء أثناء مداهمه بقطاع رفح علي البؤر الإرهابية.

وشارك علاء فتي نائب رئيس المدينة والقيادات الأمنية، جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

ونقل رئيس مركز ومدينة بلقاس ونائب رئيس مركز ومدينة أجا لأسر الشهداء خالص عزاء المحافظ، مؤكدين أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمن مصر واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن من الأعداء.