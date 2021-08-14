تحطم طائرة إطفاء مستأجرة من روسيا بجنوب تركيا

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تحطمت طائرة لإطفاء الحرائق، مستأجرة من روسيا، كانت تساعد في إخماد حريق هائل بجنوب تركيا، اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول اليوم السبت.

وقال، عمر فاروق كوسكون، حاكم إقليم كهرمانماراس إن الاتصالات بالطائرة فقدت في الإقليم، وتم إرسال فرق طوارئ.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث ولا معلومات بشأن مصير من كان على متنها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم الطائرة "بيريف-بي-200"، حسب وكالة "تاس"الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن خمسة جنود روس وثلاثة مواطنين أتراك كانوا على متن الطائرة. وتابعت أن خبراء روس في طريقهم لموقع التحطم.

وتكافح تركيا للسيطرة على حوالي 300 حريق غابات بمختلف أنحاء البلاد منذ 28تموز/يوليو الماضي.