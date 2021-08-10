حريق جديد في جزيرة إيفيا اليونانية وإجلاء السكان

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شب حريق في غابة بثاني أكبر جزيرة يونانية، وهي جزيرة إيفيا اليوم السبت، ولم تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة عليه حتى فترة ما بعد الظهر.

واندلع الحريق هذه المرة في الجزء الجنوبي من الجزيرة بالقرب من قرية ميسوكسوريا وأيضا بالقرب من الغابات المحيطة كما أعلنت هيئة الإطفاء.

ودعت السلطات السكان في المنطقة لمغادرة المكان.

وقالت إدارة الإطفاء إنها دفعت بأربع طائرات إطفاء وطائرتين مروحيتين لمكافحة الحرائق بالإضافة إلى العاملين بهيئة الإطفاء و15 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق.

وصلت قوة الرياح هناك إلى خمس درجات.

حذرت قوات الدفاع المدني اليوناني في وقت سابق من أن الرياح القوية الحالية على بعض مناطق البلاد تساعد على نشر النيران بقوة ويمكن أن تندلع حرائق جديدة.

وفي شمال جزيرة أفيا أتت حرائق الغابات المدمرة على أكثر من خمسين ألف هكتار من أراضي الغابات خلال الاثني عشر يوما الماضية.

كما تسببت الحرائق في أضرار جسيمة لحقت بجزيرة بيلوبونيز ومنطقة شمال العاصمة أثينا.

ويعمل العديد من المعاونين الدوليين بما في ذلك رجال إطفاء ألمان ومنظمة الإغاثة الفنية الألمانية على دعم فرق الإطفاء اليونانية حاليا.