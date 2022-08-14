الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وكان حريق هائل قد اندلع في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية بإمبابة صباح اليوم، أسفر عن وفاة 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا، نُقلوا إلى المستشفيات.



وتقدم الرئيس السيسي بالعزاء للضحايا واتصل هاتفيا بالبابا تواضروس، بطريرك الكرازة المرقسية، معربا عن تعازيه الحارة، كما وجه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الضحايا وأسرهم.



وتقرر صرف إعانات عاجلة ومساعدات لأسر الضحايا وللمصابين من محافظة الجيزة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.