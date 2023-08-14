مدرب الزمالك لرونالدو: لو كان لديّ مدافع أعسر لما سجلت هدفك!

روى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق تفاصيل حوار قصير جمع ما بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو النجم الأسطوري ومهاجم النصر السعودي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أسوريو ذهب إلى رونالدو بعد المباراة التي جمعت الفريقين في البطولة العربية وقال له لماذا سجلت هذا الهدف؟.. ليرد رونالدو: لأنني أفضل من يلعب الرأسيات في العالم.. وما كان من أوسوريو إلا أن رد: لا إنك قد سجلت هذا الهدف لأنني لا أمتلك مدافعاً يلعب بالقدم اليسرى!".

وكان الزمالك قد ودع منافسات البطولة العربية من دور المجموعات وذلك بعد حصوله على 4 نقاط، حيث تأهل في الصدارة الشباب السعودي، ويليه مواطنه النصر الذي أكمل المشوار حتى النهاية وحقق اللقب.