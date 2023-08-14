السجن 3 أعوام لمتهم بحيازة 100 جرام حشيش وسلاح أبيض في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد "ع.ع.م"، بائع خضار، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات، والسلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض، وذلك في القضية المقيدة برقم 508 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية ضبط جرت بعدما دلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بممارسة نشاطا واسع النطاق بمجال الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وبتقنين الإجراءات، وانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم أبصرته مُمسكًا في يده كيس بلاستيكي، فأسرعت بضبطه، وتم اتنزاع الكيس من يده، وبفض محتوياته تبين أنه يحوي 1 طربة لمخدر الحشيش، تزن 100 جرام، وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة"، وميزان حساس.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض لاستخدامه في تقطيع المخدرات، والميزان لتحديد وزن المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم.